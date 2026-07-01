Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan: Acordul pentru noul Guvern și noul premier este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 1 iul. 2026, 12:10

Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, a transmis miercuri un mesaj pe pagina sa de Facebook legat de negocierile pentru viitorul Executiv.

"Un acord pentru noul guvern și noul prim-ministru este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun în privința priorităților României. (...)

Să vedem dacă și PSD își dorește să fie parte a acestor măsuri. În mod cert, vorbim de o guvernare pro-europeană, nu putem avea niciun numitor comun cu partidele extremiste și anti-europene din Parlament.

Abia după ce cădem de acord asupra acestor urgențe și asupra soluționărilor, putem discuta despre componența guvernului. Discuțiile despre persoane și funcții trebuie să fie mereu ultimele și nu cele care ne blochează", a transmis Siegfired Mureșan.

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