Nicușor Dan face declarații la 15:30 din Croația, în plină criză politică după moțiunea depusă împotriva Guvernului Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, va susține declarații de presă astăzi, de la ora 15:30, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Croația, unde participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări și la Forumul de Afaceri aferent evenimentului.

Conferința de presă va avea loc la Dubrovnik, în Republica Croația, acolo unde șeful statului se află în perioada 28–29 aprilie 2026 pentru cea de-a 11-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mări și cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M.

Declarațiile vin într-un moment extrem de tensionat pe scena politică din România, după ce PSD a ieșit de la guvernare, iar în cursul zilei de astăzi PSD, AUR și PACE au depus o moțiune de cenzură comună împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Demersul ar putea duce la căderea Guvernului, iar liderul AUR, George Simion, a anunțat că moțiunea a strâns 253 de semnături.

Advertising

Potrivit informațiilor de până acum, documentul urmează să fie citit mâine în plenul Parlamentului, în timp ce votul final este așteptat la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil marți.

În acest context, intervenția președintelui Nicușor Dan este urmărită cu mare atenție, având în vedere tensiunile politice de la București și posibilitatea schimbării actualei formule guvernamentale.