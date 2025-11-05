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Politica· 1 min citire
NICUȘOR DAN, ÎNTÂLNIRE LA COTROCENI CU MARK RUTTE. NOI MĂSURI PENTRU SECURITATEA ROMÂNIEI ȘI FLANCULUI ESTIC AL NATO
NICUȘOR DAN, ÎNTÂLNIRE LA COTROCENI CU MARK RUTTE. NOI MĂSURI PENTRU SECURITATEA ROMÂNIEI ȘI FLANCULUI ESTIC AL NATO
Președintele României, Nicușor Dan, l-a primit miercuri la București pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială în țara noastră.
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