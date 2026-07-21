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Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele

Titularizare 2026

Titularizare 2026

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 21 iul. 2026, 07:50

Peste 37.000 de candidați participă marți la proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026, examenul pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar.

Ministerul Educației anunță că 37.385 de candidați, care au obținut minimum nota 5 la inspecția specială la clasă sau la proba practică, sunt așteptați la examen. Proba începe la ora 9:00 și se desfășoară în 117 centre de concurs din întreaga țară.

Durata examenului este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii în cazuri speciale. Subiectele și baremele pentru cele 112 discipline vor fi publicate după încheierea probei, pe platforma dedicată Ministerului Educației.

Cele mai solicitate discipline sunt învățământul preșcolar, învățământul primar, educația fizică și sport, limba și literatura română și psihopedagogia specială.

Lucrările vor fi evaluate în format digital, iar primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 28 și 29 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august. Repartizarea pe posturile didactice pe perioadă nedeterminată este programată pentru 5 și 6 august.

Pentru sesizarea eventualelor probleme privind organizarea examenului, Ministerul Educației pune la dispoziția candidaților, în intervalul 08:00-16:00, linia gratuită TELVERDE 0800 801 100.

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