Noapte de foc în Orientul Mijlociu: Iranul lovește baze americane, Israelul bombardează masiv

Încă o noapte de foc în Orientul Mijlociu. Armata israeliană a lansat noi atacuri dure asupra Iranului. Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și a lansat valuri de rachete asupra Israelului.

Cel puțin nouă oameni au fost uciși după un bombardament în Beit Shemesh, Israel. 3 militari ai armatei SUA au fost uciși în operațiunile din Orientul Mijlociu, iar cinci răniți. Statele Unite au făcut un bilanț și au anunțat că au lovit 1.000 de ținte iraniene. De asemenea, armata israeliană a anunțat că a lansat atacuri în Liban împotriva țintelor militanților Hezbollah, susținuți de Iran, după ce gruparea a lansat rachete și drone către Israel, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

UPDATE 7:22 - Noi explozii auzite în Dubai și Doha. Sună sirenele în sudul și în centrul Israelului.

UPDATE 7:19 - Șapte răniți în regiunea Ierusalim după tiruri de rachete iraniene

Șapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Iranian ballistic missiles carrying cluster warheads streak across the skies above Jerusalem lighting the night as air defenses race to intercept#Europost pic.twitter.com/Bm2jqQvz8U

— EuroPost Agency (@EuroPostAgency) March 1, 2026Armata israeliană a lansat noaptea trecută un nou val de atacuri. Un spital din Teheran a fost lovit de o rachetă iar pacienții au fost evacuați de urgență.

Nu se cunoaște încă numărul victimelor. Atacurile au vizat și o secție de poliție dar și zeci de centre de comandă militare iraniene, inclusiv sediul Gărzii Revoluționare, și o clădire în care locuiau civili.

Comandamentul Central al SUA a declarat că peste 1000 de ținte iraniene au fost lovite în operațiunea în curs până în prezent. Printre țintele vizate se numără centre de comandă și control, baze de rachete balistice, nave și submarine ale marinei iraniene și mijloace de comunicații militare.

Noua cifră vine la scurt timp după ce armata israeliană a comunicat detalii despre propriile atacuri recente asupra Iranului. Într-o postare pe rețelele sociale, Comandamentul Central a afirmat, de asemenea, că regimul iranian vizează civilii israelieni în atacurile sale.

Totul vine după ce, în Israel cel puțin 9 oameni au fost uciși de o rachetă balistică într-un atac asupra orașului Beit Shemesh. 9 oameni au murit și mai multe persoane printre care și un băiețel de 4 ani o fetiță de 10 ani au ajuns de urgență la spital. Peste 20 de persoane au fost evacuate din zonă.

Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost grav răniți. Baza militară a SUA din Riad a fost mistuită de o explozie violentă după ce ar fi fost lovită de rachete.