Politica· 1 min citire

Parlamentul a adoptat în sesiune extraordinară trei proiecte de lege care reprezintă jaloane din PNRR

Parlamentul României

Parlamentul României

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net

Dezbaterile au fost marcate de divergenţe între partide privind modificările aduse celor trei acte normative.

În privința legii integrității, aceasta a trecut cu amendamentele susținute de PSD și AUR privind incompatibilitățile și declarațiile de avere.

PNL a votat în favoarea documentului, cu mențiunea că va cere verificarea constiționalității, fapt asupra căruia USR a atras din nou atenția.

O dispută a avut loc și la legea privind decarbonizarea sectorului energetic, unde PSD a impus un amendament care condiționează închiderea minelor de punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție.

Măsura este criticată de PNL și USR, care susțin că modificarea nu respectă angajamentele asumate prin PNRR.

Divergențe au fost și la strategia națională pentru biodiversitate, după ce majoritatea a redus de la 10 la 5% suprafața zonelor de protecție strictă.

PSD și UDMR afirmă că schimbarea protejează interesele comunităților și proiectele de infrastructură, în timp ce PNL și USR avertizează că România riscă să intre în conflict cu Comisia Europeană.

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