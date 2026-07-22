Advertising
Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR)
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că, după două decenii în care partidele aflate la guvernare au promis digitalizarea ca soluție pentru toate problemele României, rezultatele sunt vizibile în eșecurile sistemelor publice și în nivelul scăzut al competențelor digitale ale tinerilor.
Citește și
- 10:29Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernarea Bolojan, adică PSD-PNL-USR-UDMR, împinge România în cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii”
- 09:32Provocare directă pentru Viktor Orban. Peter Magyar îl cheamă la o confruntare publică în România: „Nu fiți lași!”
- 09:05Realitatea Plus cheamă liderii partidelor și instituțiilor la dialog: „Opriți dezbinarea! Acesta este momentul unității”
- 08:18Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, spune că nu are capacitatea juridică să-l aresteze pe Netanyahu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News