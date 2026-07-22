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Economie· 2 min citire
Haos pe piața imobiliară din cauza blocajului de la cadastru. Mii de familii riscă să plătească zeci de mii de lei în plus
PIața imobiliară
Publicat22 iul. 2026, 08:12
SursăRealitatea PLUS
Piața imobiliară se confruntă cu un blocaj major, după ce sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au întâmpinat probleme de funcționare. Situația pune în dificultate mii de cumpărători de locuințe noi, care riscă să achite sume considerabil mai mari dacă tranzacțiile nu vor putea fi finalizate până la termenul-limită de 31 iulie.
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