Programul de guvernare al cabinetului Veștea. Prioritățile majore: PNRR, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, aderarea la OCDE şi întărirea securităţii naţionale

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"România traversează o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă. În acest context, Guvernul şi forţele politice care îl susţin îşi asumă stabilitatea politică şi continuarea parcursului european şi euroatlantic al României", se arată în Programul de guvernare.