PSD cere suspendarea lui Dominic Fritz din USR: „Să aplice propriile standarde de integritate”

PSD a cerut vineri conducerii USR să îi retragă sprijinul politic lui Dominic Fritz și să îl suspende din toate funcțiile deținute în partid, după decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul primarului Timișoarei.
Social-democrații solicită USR să adopte măsuri imediate împotriva lui Dominic Fritz, în urma hotărârii definitive pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție.
PSD consideră că formațiunea condusă de Fritz trebuie să aplice aceleași criterii de integritate pe care le-a invocat în mod repetat în cazul reprezentanților altor partide.
Într-un comunicat transmis vineri, PSD cere suspendarea lui Dominic Fritz din toate funcțiile politice și retragerea sprijinului pentru exercitarea mandatului de primar al municipiului Timișoara.
Potrivit social-democraților, USR are o responsabilitate morală și politică de a respecta propriile standarde de integritate și de a reacționa în mod consecvent atunci când unul dintre liderii săi se află într-o astfel de situație.
„USR trebuie să aplice propriile reguli și să demonstreze că principiile invocate de-a lungul timpului nu sunt folosite selectiv”, transmit reprezentanții PSD.
Totodată, partidul susține că menținerea lui Dominic Fritz în funcțiile de primar și lider politic este incompatibilă cu discursul public promovat de USR privind integritatea în administrație.
PSD a lansat și un avertisment către prefectul de Timiș, solicitând respectarea prevederilor legale și a jurisprudenței existente în materie. Social-democrații afirmă că, în cazul unei decizii definitive privind conflictul de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligația de a emite ordinul corespunzător.
Solicitarea PSD vine la doar o zi după ce partidul a cerut măsuri similare și în cazul lui Ciprian Ciucu, aflat în atenția procurorilor DNA într-un dosar privind presupuse fapte de corupție.