La Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre proiectele majore de interconectare regională şi a anunţat că exploatarea gazelor de la Neptun Deep va începe anul viitor.
România îşi reconfirmă statutul de furnizor de securitate la Marea Neagră şi se bazează pe o prezenţă economică americană mai puternică.
La Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre proiectele majore de interconectare regională şi a anunţat că exploatarea gazelor de la Neptun Deep va începe anul viitor. În plus, şeful statului s-a referit şi la urgenţa rezolvării unor restanţe administrative din sistem.
Cele trei priorităţi ale diplomaţiei române, spunea preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, sunt consolidarea securităţii, comunităţile româneşti din afara graniţelor şi diplomaţia economică.
Nicuşor Dan: În acţiunele noastre din acest an, am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte şi mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, flancului estic şi a regiunii mai restrânse în care ne găsim.
În faţa diplomaţilor reuniţi la Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan mai declara că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este foarte important pentru România şi, în plus, se doreşte o prezenţă economică mai puternică a companiilor americane în ţara noastră. Nicuşor Dan arăta, totodată, că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, a Europei şi, în perspectivă, pentru relaţia economică cu zona Caspică şi Asia.
Nicuşor Dan: Avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă, vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce priveşte interconexiunile energetice cu ţările din regiune şi fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate.
Nicuşor Dan a mai declarat că speră ca, în relaţia cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomaţiei române, ca de exemplu, situaţia unor sedii şi rotaţia întârziată a diplomaţilor.”
Diplomaţii români s-au întâlnit marți şi cu premierul interimar, Ilie Bolojan, care a salutat contribuţia decisivă a acestora la promovarea intereselor naţionale pe plan extern.