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Politica· 1 min citire
Ședință crucială a Coaliției, după votul moțiunii simple: soarta reformelor și a bugetului pe 2026, în joc
Ședință crucială a Coaliției, după votul moțiunii simple: soarta reformelor și a bugetului pe 2026, în joc
Coaliția se reunește astăzi, după trei săptămâni de tăcere și numeroase tensiuni.
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