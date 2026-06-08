Senatul a adoptat proiectul AUR pentru transparență extinsă în procedurile de insolvență

Publicat 8 iun. 2026, 18:05 Sursă Realitatea PLUS

Proiectul AUR privind creșterea transparenței în procedurile de insolvență, inițiat de senatorul Nicolae Vlahu, a fost adoptat de Senat, cu 69 de voturi pentru, și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional. Inițiativa legislativă urmărește modernizarea procedurilor de publicitate a vânzărilor de active și crearea unui mecanism care să permită accesul facil al cetățenilor și al mediului de afaceri la informațiile privind bunurile valorificate în cadrul insolvenței.

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