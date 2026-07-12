SUA bombardează masiv Iranul. Peste 140 de obiective militare au fost spulberate VIDEO

Statele Unite au lansat o contraofensivă de proporții împotriva Iranului, vizând aproximativ 140 de obiective strategice duminică, conform datelor oficiale transmise de Centcom. Operațiunea militară de amploare reprezintă o reacție directă de retaliere a SUA în urma atacului executat anterior de militarii iranieni asupra unui cargou civil în apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz.
Ofensiva aeriană declanșată de Statele Unite în Orientul Mijlociu a atins un nivel record de intensitate. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a oferit detalii de ultimă oră de pe teatrul de operațiuni, confirmând distrugerea unei părți semnificative din infrastructura militară iraniană. Represaliile vin ca reacție la decizia Teheranului de a sabota traficul naval internațional prin atacarea navelor civile și blocarea arbitrară a Strâmtorii Ormuz.
Ce infrastructură militară a distrus armata SUA în Iran
Conform unui raport oficial publicat de CENTCOM pe platforma X, raidurile aeriene coordonate duminică au vizat puncte strategice de maximă importanță pentru regimul de la Teheran.
Lista obiectivelor iraniene neutralizate de forțele americane include:
Baze logistice de lansare pentru rachete și drone;
Mijloace navale și ambarcațiuni de atac rapid;
Depozite strategice de muniție și armament;
Noduri logistice și rețele de comunicații militare;
Posturi de supraveghere și radare amplasate pe linia de coastă.
În total, pe parcursul celor trei nopți de bombardamente din această săptămână, aviația SUA a lovit peste 300 de ținte specifice. Operațiunea a fost declanșată la ordinul direct al Comandantului Suprem al forțelor armate americane, scopul principal fiind degradarea capacităților de luptă ale Iranului și protejarea coridoarelor comerciale.
Criză în Strâmtoarea Ormuz: Cargou cipriot abandonat după un atac iranian
Escaladarea militară a fost declanșată de acțiunile radicale ale Marinei Gardienilor Revoluției. Armata ideologică a Iranului a anunțat închiderea unilaterală și pe termen nelimitat a Strâmtorii Ormuz, justificând măsura prin tragerea unor focuri de avertisment asupra unei nave care ar fi deviat de la ruta aprobată.
Realitatea din teren a fost însă mult mai violentă. Agențiile internaționale AFP și Reuters, citând surse din cadrul CENTCOM și al Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO), au confirmat că nava vizată de Iran – containerul GFS Galaxy, sub pavilion cipriot – a fost lovită direct.
Bilanțul atacului asupra navei GFS Galaxy: Ambarcațiunea comercială a suferit avarii structurale majore în zona sălii mașinilor. Din cauza distrugerilor și a incendiului izbucnit la bord, echipajul civil a fost obligat să abandoneze nava în cursul dimineții de duminică. În prezent, un marinar este oficial dat dispărut.
Washingtonul garantează securitatea transportului de petrol
În ciuda tentativelor Teheranului de a bloca traficul maritim global, Pentagonul dă asigurări că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă navigației internaționale. Oficialii americani au subliniat importanța strategică a acestei rute: de la începutul lunii mai, prezența militară a SUA a garantat tranzitul în siguranță pentru mai mult de 800 de nave comerciale și un volum uriaș de peste 400 de milioane de barili de țiței, prevenind o criză energetică mondială.