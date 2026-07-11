Amenințare directă de la Teheran: Mojtaba Khamenei anunță represalii mondiale după moartea tatălui său

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, avertizează că represaliile regimului de la Teheran au devenit o prioritate absolută și de neoprit. Potrivit publicației Iran International, acesta a afirmat răspicat că răzbunarea pentru asasinarea tatălui său și a celor căzuți în ultimele conflicte va fi dusă la îndeplinire cu orice preț, indiferent de viitoarea configurație politică sau de supraviețuirea actualilor lideri.
Regimul de la Teheran își oficializează noua linie dură printr-un mesaj de o agresivitate fără precedent. Mojtaba Khamenei a transmis un avertisment sumbru celor pe care îi consideră responsabili pentru ultimele lovituri primite de Iran, punctând că represaliile au devenit deja o „misiune divină” asumată la nivel mondial.
„Ne luăm angajamentul ferm de a răzbuna sângele vostru neprihănit, precum și sacrificiul tuturor martirilor căzuți în aceste două conflicte, lovindu-i direct pe criminalii și ucigașii lipsiți de onoare. Această ripostă reprezintă voința întregii noastre națiuni și este un act care se va prăbuși inevitabil peste cei vinovați”, a decretat noul lider suprem.
„Nu vor avea parte de o moarte liniștită în paturile lor”
Discursul noului lider de la Teheran capătă accente de amenințare directă, sugerând că serviciile și aliații Iranului vor declanșa o adevărată vânătoare de oameni. Khamenei a subliniat că artizanii atacurilor nu vor mai cunoaște siguranța, oriunde s-ar ascunde.
Potrivit acestuia, cei care au orchestrat eliminarea tatălui său „vor duce cu ei în mormânt doar iluzia unei morți liniștite, în propriul pat”. Mai mult, liderul iranian a ținut să precizeze că mecanismul răzbunării a fost deja declanșat și a devenit complet independent de structura actuală de putere de la Teheran sau de propria sa supraviețuire fizică.
O „misiune divină” lăsată moștenire rețelelor internaționale
Mesajul, deși redactat pe 9 iulie — exact în ziua în care fostul lider Ali Khamenei a fost înhumat în orașul sfânt Mashhad —, a fost făcut public abia sâmbătă, având rolul de a trasa noua doctrină militară și ideologică a țării.
Mojtaba Khamenei a lăsat să se înțeleagă că planul de atac nu va fi gestionat exclusiv de armata regulată, ci va fi externalizat către simpatizanții și celulele proxy din întreaga lume. „Fie că vom mai fi sau nu în aceste funcții, obiectivul va fi atins. Foarte curând, fiecare partizan al libertății de pe glob își va asuma și va duce la îndeplinire o parte din această datorie sacră”, a concluzionat acesta.