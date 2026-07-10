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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după incendiile care au devastat Europa:”România își reafirmă disponibilitatea de a-și sprijini partenerii europeni”
FOTO: Presidency
Publicat10 iul. 2026, 16:52
SursăRealitatea.Net
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri după-amiază un mesaj de solidaritate în urma incendiilor de vegetație care au devastat provincia Almería din Spania și alte regiuni din sudul Europei, reafirmând disponibilitatea țării noastre de a-și ajuta partenerii europeni.
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