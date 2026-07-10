Românii cer plecarea lui Bolojan, după măsurile care au lovit populația: „E dezastru în țară”

Publicat 10 iul. 2026, 16:19 Sursă Realitatea PLUS

Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan au stârnit nemulțumire în rândul românilor. Mulți oameni spun că nu mai reușesc să țină pasul cu scumpirile, iar pensiile și veniturile mici nu le mai ajung pentru cheltuielile de zi cu zi, potrivit Realitatea PLUS.

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