Radu Miruță: Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat vineri, la Constanța, că industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani, dar dacă 'banii se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria națională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri'.
Referitor la faptul că Guvernul Bolojan susține proiectul cu privire la posibilitatea ca fondurile de pensii administrate privat să poată să investească și în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional, Miruță a spus că 'industria de apărare are nevoie de trei lucruri - comenzi din partea statului român, tehnologie și un management care să n-aibă legătură cu carnetul de partid'.
'Sunt de acord că industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani. Chestiunea cu sumele din Pilonul II de pensie este gestionată și de Ministerul Muncii, și de Guvernul României, de prim-ministru, pentru că toată lumea vrea să tragă bani de acolo. Dacă decizia va fi pentru industria națională de apărare, în detrimentul altora, altor surse, către alte destinații către care să se ducă banii respectivi, este un compromis', a declarat ministrul Apărării Naționale, întrebat ce părere are despre disputa pe Pilonul II, în condițiile în care Guvernul Bolojan susține planul ca fondurile de pensii să investească în industria de armament.
El a menționat că Armata Română a cheltuit foarte mulți bani pentru înzestrare, sume ce nu au fost însă 'trecute' prin industria națională de apărare.
'Toată lumea are nevoie de bani, însă eu apreciez că banii pentru industria națională de apărare, dacă se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria națională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri. (...) Armata Română a avut buget de înzestrare în fiecare an. Armata Română a cheltuit foarte mulți bani pentru înzestrare de ani de zile. De ce, după aceste sume de bani cheltuite de statul român, nu am reușit să trecem aceste sume de bani prin industria națională de apărare? Dacă miliardele de euro ar fi fost cheltuite cu trecerea prin fabricile din România, nu am mai fi avut astăzi copaci în fabricile de la ROMARM. Avem copaci pentru că industria națională de apărare a fost de multe ori folosită ca un instrument politic și uitați-vă la cine sunt cei care o coordonează', a afirmat Miruță.
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întors vineri în România, după participarea la Summit-ul de la Istanbul, la bordul noii corvete 'Contraamiral August Roman', care a fost cumpărată de statul român din Turcia.