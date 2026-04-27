Teheranul a transmis Washingtonului „liniile sale roșii” în negocieri și acuză SUA de eșecul tratativelor

Sursă: realitatea.net

Teheranul a transmis Statelor Unite „liniile roșii” în negocierile privind conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit agenției iraniene Fars. Mesajele au fost trimise prin intermediul Pakistanului, în cadrul unei noi propuneri iraniene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și oprirea războiului.

În același timp, ministrul iranian de externe Abbas Araghtchi a acuzat Washingtonul că este responsabil pentru eșecul discuțiilor de pace din Pakistan.

Oficialul iranian, aflat în Rusia pentru o întâlnire cu președintele Vladimir Putin, a declarat că „exigențele excesive” ale Statelor Unite au blocat progresul negocierilor și a subliniat că securitatea Strâmtorii Ormuz reprezintă „o problemă globală majoră”.

Președintele american Donald Trump a anunțat că SUA nu vor relua negocierile directe cu Teheranul și a anulat vizita în Pakistan a emisarilor săi, care ar fi putut relansa dialogul. Trump a afirmat că situația „se va încheia curând” și că Statele Unite „vor fi foarte victorioase”.