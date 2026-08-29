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Bolojan: Fără investiții, fără dotări, nu ne putem aștepta la o medicină de calitate în anii următori

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 10:48
Sursărealitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la inaugurarea Centrului de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj că medicina de calitate nu se poate face fără investiții și fără dotări.

''Mă bucur că astăzi se finalizează o investiție și sper că în cel mai scurt timp, odată ce și partea de dotări va fi recepționată, să fim în situația în care echipa doctorului Florian lucrează în condiții mult mai bune. Pentru că fără investiții, fără dotări, nu ne putem aștepta la o medicină de calitate în anii următori'', a spus Ilie Bolojan.

Acesta a făcut referire și la meritele școlii de medicină din Cluj-Napoca.

''Sunt onorat să particip la acest eveniment. Și sunt aici, în primul rând, în semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraș și le mulțumesc pentru că, atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj, le mulțumesc pentru studenții pe care îi pregătesc aici, pentru că lucrează la toate spitalele din Transilvania. Și le sunt recunoscător pentru ceea ce fac în sistemul nostru de medicină, Clujul fiind unul dintre cele mai puternice centre din acest punct de vedere'', a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că are ''o obligație personală'' față de medicul Ioan Ștefan Florian, despre care a spus că i-a ''salvat câțiva prieteni''.

''Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și echipa pe care dânsul a format-o (...). Și sunt aici din respect pentru acest mare oraș care este Cluj-Napoca, pentru oamenii de aici, pentru că este o locomotivă a dezvoltării României și știm că țara noastră se dezvoltă în jurul câtorva locomotive. Una dintre cele mai puternice zone de dezvoltare este Clujul'', a mai spus Ilie Bolojan.

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