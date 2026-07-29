Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după duș?

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 29 iul. 2026, 08:32

În ediția de azi, Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru explică ce se întâmplă în organism după contactul cu apa și cum un gest banal poate reduce stresul, relaxa mușchii și îmbunătăți starea de bine aproape instantaneu.

Un duș poate părea un gest banal, dar efectele asupra stării sunt reale și complexe. Apa, mai ales caldă, relaxează mușchii și reduce tensiunea acumulată. În același timp, stimulează circulația.

Pe plan mental, dușul oferă un moment de pauză. Este un spațiu în care ești, pentru câteva minute, deconectat de la stimuli externi.
Interesant este că schimbările de temperatură pot influența și nivelul de energie.

Un duș nu este doar igienă. Este o resetare. Un mic ritual care spune corpului că poate să o ia de la capăt. 

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