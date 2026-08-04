Sindicaliștii din Sănătate cer majorarea sporurilor la minimum 50% și schimbarea legii salarizării

Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită modificarea proiectului noii legi a salarizării unitare, după ce un studiu realizat de organizație arată că, deși sporurile din sistemul sanitar au crescut în valoare nominală în ultimii zece ani, ponderea lor în salarii a scăzut semnificativ. Sindicaliștii avertizează că reducerea recompenselor pentru condițiile de muncă și continuitate poate accentua lipsa de personal din spitale.
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR), împreună cu Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, a prezentat studiul „Evoluția recompensei suplimentare a angajaților din sistemul public de sănătate”, care analizează evoluția sporurilor în perioada mai 2016 – iunie 2026.
Potrivit studiului, ponderea recompenselor pentru condițiile de muncă și asigurarea continuității activității medicale în masa salariilor de bază a scăzut de la 55,5% în 2017 la 31,2% în 2025, nivel inferior chiar și celui înregistrat în 2016, când raportul era de aproximativ 34,9%.
Sindicaliștii susțin că salariile de bază au crescut într-un ritm mai rapid decât sporurile, ceea ce a diminuat recompensa pentru munca desfășurată în condiții speciale sau în regim de ture, noapte și sărbători legale.
Sindicaliștii avertizează că noua lege ar reduce și mai mult sporurile
Federația afirmă că, în forma actuală, proiectul noii legi a salarizării unitare ar reduce recompensa pentru condițiile de muncă și continuitate la aproximativ 27%, ceea ce ar afecta capacitatea sistemului sanitar de a menține personalul în secțiile cu grad ridicat de risc.
Potrivit simulărilor realizate de FSSR, în peste 27% dintre cazurile analizate sporurile ar putea scădea, iar în cazul medicilor proporția ar ajunge la 45,7%.
Sindicaliștii avertizează că acest lucru ar putea determina tot mai puțini medici și asistenți să accepte posturi în secțiile unde condițiile de muncă sunt dificile, accentuând deficitul de personal din sistemul public de sănătate.
Ce modificări propun
Organizația sindicală solicită ca viitoarea lege a salarizării să garanteze o recompensă de minimum 50% din salariul de bază pentru condițiile de muncă și asigurarea continuității activității medicale.
Printre principalele propuneri se numără:
acordarea unui spor de minimum 50% pentru condițiile de muncă și continuitate, calculat la salariul de bază;
compensarea reducerii plafonului sporurilor prin majorarea diferențiată a salariilor de bază, în funcție de locul de muncă;
calcularea tuturor drepturilor procentuale raportat la salariul de bază aflat în plată și interzicerea înghețării automate a acestora;
stabilirea unei finanțări distincte și transparente pentru sporuri, astfel încât deficitul bugetar să nu fie transferat asupra secțiilor cu risc ridicat;
raportarea separată a plăților pentru ture, munca de noapte, weekend, sărbători legale, gărzi și plata cu ora;
testarea fiecărei versiuni a proiectului de lege pe categorii profesionale și locuri de muncă înainte de adoptare.
Avertisment privind lipsa de personal
Federația „Solidaritatea Sanitară” susține că diminuarea stimulentelor financiare pentru activitatea desfășurată în condiții dificile ar putea amplifica problemele deja existente din sistemul sanitar.
Sindicaliștii avertizează că posturile din secțiile cu risc ridicat ar putea deveni tot mai greu de ocupat, iar o parte dintre angajați s-ar putea orienta către locuri de muncă unde condițiile sunt mai bune și sporurile nu reprezintă un factor determinant al veniturilor.
Potrivit organizației, viitoarea lege a salarizării trebuie modificată astfel încât să asigure o recompensă suficient de motivantă pentru personalul medical care lucrează în condiții speciale și în regim de continuitate.