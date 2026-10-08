Anchetă de circulație în Bacău: șoferii opriți pe DN 2 și DN 15 pentru colectarea datelor

Publicat 8 oct. 2026, 07:59 Sursă Bacău.net

O nouă etapă a anchetei de circulație „Origine – Destinație” are loc miercuri, 7 octombrie 2026, pe drumurile naționale din județul Bacău. Colectarea datelor se va face la Filipești și Racova, în intervalele 08:00–12:00 și 14:00–18:00.

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