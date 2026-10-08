Anchetă de circulație în Bacău: șoferii opriți pe DN 2 și DN 15 pentru colectarea datelor

O nouă etapă a anchetei de circulație „Origine – Destinație” are loc miercuri, 7 octombrie 2026, pe drumurile naționale din județul Bacău. Colectarea datelor se va face la Filipești și Racova, în intervalele 08:00–12:00 și 14:00–18:00.
Conform calendarului național pentru anul 2026, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (DRDP Iași) a stabilit două puncte de colectare a datelor în județul Bacău. Acestea se află pe drumul național DN 2, la Filipești, și pe DN 15, la Racova.
Acțiunea se desfășoară miercuri, 7 octombrie 2026, în două intervale orare: între orele 08:00 și 12:00 și între orele 14:00 și 18:00. La nivelul întregii regiuni Moldovei au fost amenajate opt astfel de puncte de control.
Scopul anchetei și datele colectate
Ancheta „Origine – Destinație” este organizată periodic la nivel național prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Studiul vizează rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale.
Scopul principal este colectarea informațiilor despre deplasările efectuate în trafic, inclusiv punctul de plecare și destinația călătoriei. Datele obținute sunt folosite pentru analiza fluxurilor de trafic și pentru fundamentarea studiilor și proiectelor din domeniul infrastructurii rutiere.
DRDP Iași a precizat că nu sunt colectate date personale, cum ar fi numărul de înmatriculare al vehiculului sau identitatea conducătorului auto. Procesul este desfășurat cu respectarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal.
Ultimele etape ale anchetei
Colegii de la Bacău.net au menționat că activitățile de colectare a datelor vor continua pe drumurile naționale și în alte zile din toamnă. Următoarele etape sunt programate pentru 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026.