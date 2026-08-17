ANSVSA: Transporturile neautorizate de ovine reprezintă cel mai mare pericol biologic

Publicat 17 aug. 2026, 12:06 Sursă realitatea.net

ANSVSA consideră că pentru ovinele interceptate fără documente sau crotalii, testarea de laborator pe loc şi plasarea în carantină sunt inutile juridic şi biologic, din mai multe motive.

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