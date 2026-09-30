Nicușor Dan pregătește anunțul decisiv după căderea Guvernului Mureșan. Ce urmează pentru România

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 16:43

Președintele Nicușor Dan urmează să susțină miercuri, la ora 17:00, o conferință de presă, la câteva ore după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

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