Avertismentul specialiștilor: pericolele ascunse de pe fructele și legumele nespălate

Publicat 17 iul. 2026, 18:53 Sursă Realitatea.net

Spălarea fructelor și legumelor înainte de consum este unul dintre cele mai frecvente sfaturi de sănătate, însă ignorarea acestei reguli aparent banale poate avea consecințe severe.

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