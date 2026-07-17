Advertising
Social· 1 min citire
Calvarul titularizării: Note de 9 și 10 pentru posturi care nu există
Publicat17 iul. 2026, 09:43
Actualizat17 iul. 2026, 09:45
SursăRealitatea PLUS
Peste 40.000 de dascăli s-au înscris la examenul de titularizare din acest an, dar realitatea din sistemul de învățământ îi readuce cu picioarele pe pământ. Deși obțin note mari, mii de profesori sunt condamnați să rămână suplinitori ani la rând din cauza lipsei acute de catedre libere.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:26Un nou focar de pesta micilor rumegătoare. Oile și caprele vor intra în carantină
- 10:30Triunghiul supraviețuirii la pensionarii din România: Medicamente, utilități, mâncare!
- 08:54Luni, grevă Sanitas: urgențele, singurele servicii asigurate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News