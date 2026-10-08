Bărbat din Bacău, arestat preventiv după ce a distrus o mașină de poliție

Publicat 8 oct. 2026, 16:04 Sursă stiripesurse

Un bărbat din localitatea Traian, județul Bacău, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a distrus o autospecială de poliție și i-a amenințat pe oamenii legii.

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