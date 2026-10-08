Bărbat din Bacău, arestat preventiv după ce a distrus o mașină de poliție

Un bărbat din localitatea Traian, județul Bacău, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a distrus o autospecială de poliție și i-a amenințat pe oamenii legii.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a informat joi, 8 octombrie 2026, că un bărbat din satul Traian a fost arestat preventiv pentru comiterea a trei infracțiuni de ultraj la adresa a doi polițiști.
Potrivit comunicatului remis Agerpres, incidentul s-a produs în timp ce doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău, Secția 6 Poliție Rurală Traian, se aflau la fața locului ca urmare a unui apel la numărul unic de urgență 112. Apelul semnaliza o situație conflictuală.
În timpul intervenției, bărbatul a lovit cu o bucată de bordură din beton parbrizul autospecialei de poliție. Ulterior, înarmat cu un par din lemn, a continuat să lovească diferite elemente de caroserie ale vehiculului.
Amenințările au continuat și în drumul către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Bacău, precum și în incinta spitalului. În aceste momente, bărbatul i-a amenințat pe cei doi polițiști cu acte de violență.
Inițial, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.