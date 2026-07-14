DNSC trage un semnal de alarmă: De ce sunt românii ținte ușoare pe internet

Publicat 14 iul. 2026, 12:35 Sursă Realitatea.Net

Deși beneficiază de un internet extrem de rapid și de tehnologii de ultimă generație, românii rămân pradă ușoară în fața hackerilor din cauza lipsei totale de educație digitală. Cel puțin aceasta este concluzia experților de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

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