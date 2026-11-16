Incendiu la o fermă din Bacău: au ars 300 de metri pătrați de depozit și 40 tone de furaje

Publicat 16 nov. 2026, 09:07 Sursă Bacău.net

Incendiul de la ferma din satul Cornățel, comuna Urechești, a fost lichidat după ce au ars un depozit de furaje și circa 40 de tone de plante. Pompierii din Bacău și Vrancea au intervenit cu mai multe autospeciale.

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