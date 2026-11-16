Incendiu la o fermă din Bacău: au ars 300 de metri pătrați de depozit și 40 tone de furaje

Incendiul de la ferma din satul Cornățel, comuna Urechești, a fost lichidat după ce au ars un depozit de furaje și circa 40 de tone de plante. Pompierii din Bacău și Vrancea au intervenit cu mai multe autospeciale.
Flăcările au cuprins un depozit de furaje pe o suprafață de aproximativ 300 mp, distrugând în totalitate circa 40 de tone de plante. Incidentul nu a provocat victime, iar focul nu s-a propagat la alte obiective din incinta fermei.
Intervenția a necesitat mobilizarea pompierilor din două județe. La fața locului au ajuns echipaje din Detașamentul de Pompieri Onești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. În sprijin au fost trimise și două autospeciale din Secția de Pompieri Adjud, aflată în subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a fost, de asemenea, alertat.
Conform ISU Bacău, cauza probabilă a incendiului este flacăra sau focul deschis în spații închise.