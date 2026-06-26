Interzis pe drumurile tehnologice de pe A7. Autoritățile te urmăresc pe camere și fac plângere la Poliție

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău atrage atenția asupra unei probleme tot mai frecvente pe Autostrada A7, unde drumurile tehnologice din vecinătatea șantierului sunt utilizate de persoane neautorizate, inclusiv fermieri și șoferi.

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