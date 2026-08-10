Pericol pe calea ferată: trei minori au blocat mecanismul unui macaz. Ce sancțiune au primit

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 15:46

Trei minori din Petroșani au ajuns în atenția polițiștilor după ce ar fi intervenit asupra unui macaz și ar fi amplasat obiecte pe calea ferată. Gestul lor a creat un pericol pentru circulația feroviară, iar un tren de marfă a lovit obiectele respective.

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