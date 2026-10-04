Loto 6/49, Joker și Noroc, 4 octombrie 2026. Ce premii sunt puse în joc la extragerea de duminică

Loto 6/49, Joker, Noroc și celelalte jocuri Loto au noi trageri duminică, 4 octombrie 2026. Vezi reporturile și premiile puse în joc.
Loteria Română organizează duminică, 4 octombrie 2026, noi trageri pentru principalele jocuri loto: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cele mai mari premii sunt puse în joc la Loto 6/49 și Joker.
La tragerea de duminică, Loto 6/49 are un report de peste 11,85 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 2,24 milioane de euro, la categoria I. Sumele aflate în joc pot atrage numeroși jucători la agențiile Loteriei Române înaintea extragerii.
Ce report este la Loto 6/49 și Noroc
Pentru categoria I de la Loto 6/49, reportul depășește 11,85 milioane de lei, respectiv aproximativ 2,24 milioane de euro.
Și jocul Noroc are un report consistent. Valoarea cumulată aflată în joc depășește 5,46 milioane de lei, adică peste 1,03 milioane de euro.
Premiul pus în joc la Joker
La Joker, categoria I are un report de peste 8,46 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,6 milioane de euro.
Pentru categoria a II-a, suma reportată depășește 299.000 de lei, respectiv peste 56.600 de euro.
La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 95.900 de lei, adică mai mult de 18.100 de euro.
Câți bani sunt în joc la Loto 5/40
La Loto 5/40, categoria I pornește de la un report de peste 2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 390.000 de euro.
Pentru categoria a II-a este reportată o sumă de peste 56.100 de lei.
În cazul jocului Super Noroc, reportul cumulat depășește 478.700 de lei, respectiv peste 90.700 de euro.
Peste 16.500 de câștiguri la tragerile precedente
Tragerile de duminică vin după extragerile organizate joi, 1 octombrie. La acestea, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri, valoarea totală a premiilor depășind 1,5 milioane de lei.
La Joker, unul dintre biletele norocoase a obținut un premiu de categoria a III-a de peste 52.000 de lei. Biletul a fost jucat la o agenție din Drobeta-Turnu Severin.