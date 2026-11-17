Publicat 17 nov. 2026, 13:17 Sursă NewsBV

Termenul limită pentru încheierea serviciilor conexe studiului de fezabilitate al Autostrăzii A13 Brașov-Bacău a fost prelungit cu peste un an, ajungând la data de 9 martie 2028.

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