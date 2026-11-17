Termenul limită pentru încheierea serviciilor conexe studiului de fezabilitate al Autostrăzii A13 Brașov-Bacău a fost prelungit cu peste un an, ajungând la data de 9 martie 2028.
Modificarea calendarului a fost anunțată prin intermediul unui document constatator emis de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), conform informațiilor publicate de Bacău.net. Inițial, termenul pentru finalizarea acestor servicii era stabilit la 26 ianuarie 2027.
Prin actul adițional nr. 3 al contractului derulat cu firma Consitrans, durata a fost extinsă la 41 de luni și 12 zile. Contractul pentru finalizarea studiului de fezabilitate a fost semnat la 22 iulie 2024, iar activitățile au început la 26 septembrie 2024, cu o valoare inițială de 81,2 milioane de lei, fără TVA.
Stadiul lucrărilor și investițiilor
Conform raportării pentru perioada 26 august – 24 septembrie 2026, proiectul a înregistrat un progres de 52,35%. Autostrada se află în etapa de pregătire a documentației necesare stabilirii traseului final, a soluțiilor tehnice și a costurilor estimate pentru proiectare și execuție.
Ridicările topografice și activitățile de deminare sunt finalizate integral. Investigațiile geotehnice de teren au atins 74,32% din volumul total estimat, iar încercările de laborator geotehnic se află la 38,60%. Investigațiile arheologice continuă în teren, în timp ce proiectantul adaptează soluțiile pentru drum, poduri și consolidări pe baza datelor colectate.
Pe sectorul cuprins între kilometrii 13 și 41, activitatea de proiectare este în desfășurare. Aceasta presupune corelarea documentației cu ridicările topografice realizate în martie 2026. Pentru perioada evaluată, 12 iulie – 10 octombrie 2026, CNIR consemnează că prestatorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale principale, fără mențiuni privind întârzieri, deficiențe sau penalități.
Detalii tehnice ale traseului
Autostrada Brașov-Bacău este prevăzută cu o lungime de aproximativ 174 de kilometri și 15 noduri rutiere, distribuite în județele Brașov, Covasna și Bacău. Traseul a fost împărțit în cinci loturi, fiecare urmând să poată funcționa independent.
În partea de vest, autostrada va asigura conexiunea cu viitoarea Autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov, în zona Codlea. În județul Bacău, legătura cu Autostrada Moldovei A7 este prevăzută în zona Răcăciuni. În septembrie 2026, reprezentanții CNIR și proiectantul au discutat la Oituz soluțiile pentru reducerea impactului traseului asupra proprietăților locuitorilor, precum și accesul către Oituz și Slănic Moldova.
Odată cu prelungirea serviciilor aferente studiului de fezabilitate, termenul întregului contract de servicii a fost actualizat la 7 aprilie 2036. Acesta include monitorizarea geotehnică și asistența tehnică pentru etapele viitoare de proiectare și execuție.