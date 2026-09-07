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Noutăți despre bursele școlare 2026-2027. Când și cât vor primi elevii

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 7 sept. 2026, 08:13

Primele plăți sunt programate pentru noiembrie, iar bursele sociale ar putea fi acordate și pe perioada vacanțelor

Conform calendarului propus de Ministerul Educației, elevii vor primi primele burse din noul an școlar în data de 20 noiembrie 2026. Acestea vor acoperi lunile septembrie și octombrie. Sumele variază în funcție de tipul de sprijin acordat, astfel: bursa de merit este de 450 de lei, bursele sociale și tehnologice sunt în valoare de 300 de lei, iar bursa pentru mamele minore reintegrate în sistem ajunge la 700 de lei lunar.

Condiții de acordare și excepții

Bursa de merit recompensează performanța și se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase care au obținut cel puțin media generală 9. De asemenea, sunt luați în calcul și elevii cu medii egale cu ultimul beneficiar sau cei cu rezultate excepționale la olimpiade.

În ceea ce privește bursa socială, destinată elevilor proveniți din medii vulnerabile sau cu probleme medicale, o noutate importantă este menținerea plății acesteia și pe parcursul vacanțelor școlare.

Pragul de venit pentru eligibilitate urmează să fie majorat cu aproximativ 7%. Momentan, informațiile reprezintă o formă de proiect, iar calendarul și regulile finale vor fi aplicate doar după publicarea hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial.

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