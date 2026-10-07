O nouă oprire a apei în Bacău, după o avarie care a afectat orașul

CRAB intervine din nou pe conducta Mărgineni–Barați, iar furnizarea apei va fi întreruptă în mai multe zone și localități din jurul municipiului.
Compania Regională de Apă Bacău a programat o nouă intervenție pe conducta de transport dintre Stația de Pompare Mărgineni și Stația de Tratare a Apei Potabile Barați.
Lucrările sunt programate între 7 octombrie, ora 22:00, și 8 octombrie, ora 06:00 și vin la numai câteva zile după o avarie majoră care a afectat alimentarea municipiului Bacău. Furnizarea va fi întreruptă pe Calea Moinești și în mai multe zone industriale și rezidențiale.
Mai multe comune, afectate
Oprirea va viza și străzi din Mărgineni și Măgura, precum și localitățile Barați, Mărgineni, Luncani, Podiș, Trebeș, Pădureni, Valea Budului și Fântânele. Vor fi afectați și mai mulți consumatori economici.
CRAB le recomandă locuitorilor să își constituie rezerve de apă pentru intervalul anunțat. Compania avertizează că, după reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar turbiditate din cauza intervenției asupra conductei. Noua avarie readuce în discuție vulnerabilitatea infrastructurii principale de alimentare cu apă a municipiului și a zonei metropolitane.