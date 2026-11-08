Operațiunea JUPITER 6 continuă: 55 de percheziții în toată țara. Anchete pentru corupție, cămătărie și spălare de bani
Operațiunea JUPITER
Polițiștii și procurorii desfășoară 55 de percheziții domiciliare în a șaptea zi a Operațiunii JUPITER 6. Sunt vizate dosare de corupție, cămătărie și spălare de bani.
Operațiunea JUPITER 6 a ajuns la cea de-a șaptea zi, iar procurorii și polițiștii desfășoară duminică, 8 noiembrie 2026, o nouă serie de acțiuni la nivel național. În această etapă sunt puse în aplicare 55 de mandate de percheziție domiciliară, în cadrul a 11 acțiuni operative coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, anchetele vizează mai multe categorii de infracțiuni, printre care dare de mită, cumpărare de influență, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Operațiunea JUPITER 6: anchete privind cămătăria și spălarea banilor
O parte dintre investigații urmăresc activități de acordare a unor împrumuturi în condiții de camătă. Anchetatorii verifică inclusiv situații în care persoanele împrumutate ar fi fost supuse unor acte de constrângere pentru recuperarea banilor.
În paralel, sunt cercetate 21 de dosare penale privind suspiciuni de spălare a banilor. Investigațiile au ca obiect stabilirea provenienței și a traseului unor sume de bani, precum și identificarea eventualelor operațiuni prin care originea acestora ar fi fost ascunsă.
Verificări privind armele, muniția și infracțiunile silvice
Acțiunile polițiștilor vizează și încălcări ale legislației referitoare la arme și muniții. Sunt efectuate verificări cu privire la deținerea fără drept a unei arme letale, dar și la persoane care ar fi cumpărat ilegal muniție neletală prin comenzi online, în perioada 2025–2026.
În cadrul acestor cercetări, anchetatorii urmăresc identificarea și ridicarea armei, precum și stabilirea provenienței și a împrejurărilor în care aceasta ar fi fost deținută.
O altă direcție a investigațiilor privește domeniul silvic. Sunt cercetate posibile tăieri ilegale de arbori, dar și transporturi de material lemnos în cazul cărora cantitățile reale ar fi fost mai mari decât cele menționate în documentele de însoțire. Potrivit comunicatului, este vizată inclusiv situația transporturilor care depășesc, cumulat, cinci metri cubi de material lemnos.
Mandate de aducere și posibile măsuri asigurătorii
În cadrul operațiunii sunt investigate și fapte de înșelăciune și furt calificat. Polițiștii desfășoară activități pentru identificarea persoanelor implicate, clarificarea circumstanțelor în care ar fi fost comise faptele și administrarea probelor.
Pe lângă percheziții, sunt puse în executare mandate de aducere, iar anchetatorii au în vedere și dispunerea unor măsuri asigurătorii. Obiectivele acțiunilor sunt strângerea probelor, identificarea persoanelor implicate, recuperarea eventualelor prejudicii și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.
JUPITER 6, cea mai amplă operațiune de acest tip a Ministerului Public
Odată cu acțiunile desfășurate duminică, numărul perchezițiilor domiciliare efectuate în cadrul Operațiunii JUPITER 6 a ajuns la 1.652.
Bilanțul depășește cele 1.632 de percheziții înregistrate în cadrul Operațiunii JUPITER 3, ceea ce face ca actuala acțiune să fie cea mai amplă de acest tip desfășurată de Ministerul Public, potrivit Poliției Române.
Reprezentanții instituției subliniază că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, utilizat pentru descoperirea și strângerea probelor necesare soluționării cauzelor. Desfășurarea unei astfel de proceduri nu înlătură prezumția de nevinovăție a persoanelor vizate de anchete.
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News