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Performanță spectaculoasă pentru cățelușa lui Marius Marinescu. Luluș a cucerit cel mai important titlu național

Performanță spectaculoasă pentru cățelușa lui Marius Marinescu

Performanță spectaculoasă pentru cățelușa lui Marius Marinescu

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 13 sept. 2026, 17:57

Duminică, 13 septembrie, cățelușa lui Marius Marinescu, Luluș, cunoscută în competițiile chinologice sub numele Silva de Predeal, a obținut o performanță importantă la nivel național.

În cadrul competiției chinologice organizate la Buzău în perioada 12-13 septembrie, Luluș a cucerit titlul suprem de Campion România Cum Laudae.

Rezultatul vine în urma participării la concursurile chinologice desfășurate în acest weekend, unde au fost înscriși câteva sute de câini.

Alte două titluri câștigate la aceleași concursuri

Performanța lui Luluș nu s-a limitat la titlul de Campion România Cum Laudae. La aceleași concursuri desfășurate la Buzău, cățelușa lui Marius Marinescu a fost premiată cu alte două titluri importante.

Este vorba despre un titlu de campion național și unul de campion internațional, obținute în cadrul competițiilor din 12 și 13 septembrie.

Câteva sute de câini au participat la competiție

Concursurile chinologice de la Buzău au reunit câteva sute de exemplare canine, aparținând unei multitudini de rase.

În acest context, rezultatele obținute de Luluș, Silva de Predeal, au adus trei titluri importante în cadrul acelorași competiții, între care și titlul suprem de Campion România Cum Laudae.

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