Poliția Locală Bacău a ridicat 220 de vehicule abandonate în nouă luni

Publicat 8 oct. 2026, 14:54 Sursă Deșteptarea

Poliția Locală Bacău a ridicat 220 de vehicule abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public în perioada ianuarie–septembrie 2026, după verificarea a 792 de autoturisme.

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