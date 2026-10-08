Poliția Locală Bacău a ridicat 220 de vehicule abandonate în nouă luni

Poliția Locală Bacău a ridicat 220 de vehicule abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public în perioada ianuarie–septembrie 2026, după verificarea a 792 de autoturisme.
În primele nouă luni ale anului 2026, autoritățile din Bacău au derulat o serie de acțiuni pentru identificarea și îndepărtarea vehiculelor abandonate. Potrivit datelor furnizate de Poliția Locală, au fost verificate un total de 792 de autoturisme suspectate că se află în acest statut.
Din numărul total de cazuri investigate, în 248 de situații s-au efectuat verificări suplimentare privind regimul juridic al terenurilor ocupate. Proprietarii identificați au fost somați să elibereze suprafețele respective.
În urma acestor proceduri, 220 de vehicule au fost ridicate. În majoritatea cazurilor, proprietarii au ales să îndepărteze singuri mașinile pentru a evita sancțiuni sau costuri suplimentare. Pentru restul situațiilor, ridicarea a fost executată de autoritatea locală, după parcurgerea tuturor etapelor legale prevăzute de legislație.
Reguli și sesizări
Poliția Locală precizează că aspectul exterior al unui autoturism, cum ar fi vechimea sau starea de deteriorare, nu este suficient pentru a-l clasifica automat ca abandonat. Fiecare caz este analizat individual, în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate.
Cetățenii care observă astfel de situații pot sesiza Poliția Locală. Pentru ca verificarea să fie eficientă, se recomandă indicarea cât mai exactă a locației unde se află vehiculul.