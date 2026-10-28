Primarul din Slănic Moldova, reținut pentru suspiciunea de mită după un flagrant delict

Primarul Slănic Moldovei, Benone Moraru, a fost reținut marți, 27 octombrie 2026, în flagrant delict, pentru suspiciunea de mită în cuantum de 6.000 de euro.
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău au reținut marți, 27 octombrie 2026, în flagrant delict, primarul orașului Slănic Moldova, Benone Moraru. Edilul este suspectat că ar fi primit o sumă de 6.000 de euro, bani despre care autoritățile au motive să creadă că reprezintă mită.
Potrivit unor informații neconfirmate citate de Ziarul de Bacău, transferul banilor s-ar fi realizat în afara sediului Primăriei, în legătură cu un contract pentru lucrări de drenaj. În aceeași zi, polițiștii au efectuat percheziții în biroul primarului.
Marcela Sică, secretarul general al orașului Slănic Moldova, a confirmat prezența forțelor de ordine la Primărie și desfășurarea perchezițiilor. Aceasta a precizat că administrația locală nu a primit documente oficiale privind măsurile dispuse în cazul edilului și nu poate detalia circumstanțele flagrantului.
Fără un viceprimar desemnat, conducerea administrației locale așteaptă primirea unui act oficial de la autoritățile competente pentru a iniția procedurile necesare. Secretarul general a menționat că Benone Moraru nu s-a mai prezentat la serviciu în ziua următoare reținerii.
Benone Moraru a fost ales primar al Slănic Moldovei în 2024, din partea Partidului Social Democrat (PSD). Până la momentul publicării informațiilor de către Ziarul de Bacău, administrația locală nu a emis un comunicat oficial, iar telefonul personal al primarului era închis.