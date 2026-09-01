Prognoza meteo. Ce se întâmplă cu vremea începând cu data de 11 septembrie

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoarele săptămâni.
Prognoza meteo. Meteorologii Accuweather vin cu noi date despre vremea din această toamnă. Potrivit acestora, vremea se răcește drastic începând din 11 septembrie.
Prognoza meteo. Cum va fi vremea în această toamnă
Dacă în primele zile din septembrie vom avea parte de temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade, din 11 septembrie toamna își va intra cu adevărat în drepturi. Potrivit meteorologilor Accuweather, începând cu această dată temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade. De exemplu, în Capitală, chiar pe 11 septembrie, sunt anunțate temperaturi maxime de 22 de grade.
De asemenea, potrivit specialiștilor, în luna septembrie vom avea parte de patru zile ploioase.
Prognoza meteo 1 septembrie 2026. Vreme de vară la început de toamnă, temperaturile urcă până la 34 de grade
În țară, vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice și pe alocuri în rest, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de sud și sud-vest a teritoriului.
Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse și descărcări electrice, local la munte și în sud și pe arii restrânse în est și vest. Izolat cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40…50 km/h). Minimele termice se vor încadra între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
În Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată (1…2 l/mp) și în a doua parte a nopții când va crește probabilitatea de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31…32 de grade, iar cea minimă de 15…18 grade.
București
Valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, averse și descărcări electrice (cantități de apă de 5…10 l/mp), apoi cerul va deveni variabil și în a doua parte a nopții vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26…28 de grade, iar cea minimă de 13…15 grade.
VINERI
Valorile termice se vor situa în general în jurul normelor perioadei, iar pe arii restrânse în Câmpia de Vest și Câmpia Română vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după-amiaza și seara în Carpații Orientali și estul celor Meridionali, local în Moldova, estul Transilvaniei și Dobrogea și pe suprafețe restrânse în Muntenia. Izolat, cu probabilitate mai mare la munte, vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană (rafale de 65…75 km/h pe creste) și cu viteze mai mici (în general de 40…50 km/h) local în sud-vest, centru și nord-est și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade, mai mici în zonele depresionare, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral.
În Capitală, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi posibile pentru timp scurt înnorări și averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27…29 de grade și cea minimă de 14…16 grade.