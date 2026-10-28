Student coborât de pompieri în siguranță din podul unei clădiri a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Publicat 28 oct. 2026, 12:37 Actualizat 28 oct. 2026, 12:47 Sursă Ziarul de Bacău

Un student al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost coborât în siguranță din podul Corpului C, situat în Campusul Spiru Haret, marți, 27 octombrie, după intervenția pompierilor și a altor echipaje de urgență.

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