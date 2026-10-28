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Student coborât de pompieri în siguranță din podul unei clădiri a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat28 oct. 2026, 12:37
Actualizat28 oct. 2026, 12:47
SursăZiarul de Bacău

Un student al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost coborât în siguranță din podul Corpului C, situat în Campusul Spiru Haret, marți, 27 octombrie, după intervenția pompierilor și a altor echipaje de urgență.

Directorul administrativ al instituției a apelat numărul de urgență 112.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), ale Serviciului de Ambulanță și ale Poliției au ajuns la fața locului în aproximativ cinci minute. Pentru prevenirea unui eventual accident, salvatorii au montat o plasă de siguranță înainte de a începe operațiunea de coborâre.

Acțiunea s-a încheiat cu succes, studentul fiind coborât în condiții de siguranță. Reprezentanții universității au precizat că, deocamdată, nu se cunosc motivele pentru care tânărul a urcat în podul clădirii.

Conducerea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a mulțumit celor două echipaje ale ISU, echipajului de ambulanță și celui de poliție pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă în timpul intervenției.

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