Tânăr de 19 ani, fără permis și sub influența alcoolului, a sustras un autoturism și a provocat un accident la Buhoci

Pe 5 octombrie, în jurul orei 01:00, un tânăr de 19 ani din Tamași a sustras un autoturism și a intrat cu el într-un gard în comuna Buhoci. Un pasager de 57 de ani a fost rănit.
Conform informațiilor furnizate de Bacău.net, polițiștii Biroului Rutier Bacău au intervenit la locul accidentului rutier produs în comuna Buhoci. Verificările inițiale au indicat că autoturismul a fost sustras din comuna Tamași de către un minor de 19 ani.
Tânărul a condus vehiculul pe DN2F până în zona accidentului, unde a pierdut controlul direcției și a intrat într-un gard. În urma impactului, un pasager bărbat, în vârstă de 57 de ani, a suferit răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Testarea cu etilotest a arătat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii i-au recoltat ulterior mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a gradului de îmbietare. Verificările în bazele de date au confirmat că conducătorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Ulterior, instanța de judecată a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările se continuă în cadrul unui dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere și sub influența alcoolului, precum și vătămare corporală din culpă.