Tânăr de 19 ani, fără permis și sub influența alcoolului, a sustras un autoturism și a provocat un accident la Buhoci

Publicat 7 oct. 2026, 11:26 Sursă Bacău.net

Pe 5 octombrie, în jurul orei 01:00, un tânăr de 19 ani din Tamași a sustras un autoturism și a intrat cu el într-un gard în comuna Buhoci. Un pasager de 57 de ani a fost rănit.

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