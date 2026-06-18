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Tânăr urmărit internațional, reținut la Constanța

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 18 iun. 2026, 10:02

Un tânăr de 19 ani, condamnat în Germania pentru lipsire de libertate și tâlhărie, a fost prins de polițiști la Constanța.

Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare, autoritățile judiciare germane solicitând executarea unei pedepse de 3 ani și 8 luni de închisoare.

Acțiunea a avut loc pe 16 iunie și a fost desfășurată de polițiști din cadrul Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, împreună cu polițiștii din Techirghiol, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

După depistare, bărbatul a fost escortat și prezentat procurorului, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și prezentat magistraților Curții de Apel Constanța, pentru demararea procedurilor necesare extrădării către Germania. La activități au contribuit și polițiștii din cadrul IPJ Bacău – Serviciul Investigații Criminale.

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