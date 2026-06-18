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Tânăr urmărit internațional, reținut la Constanța
FOTO: Arhivă
Un tânăr de 19 ani, condamnat în Germania pentru lipsire de libertate și tâlhărie, a fost prins de polițiști la Constanța.
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