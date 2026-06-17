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Trump amenință din nou Iranul: „Le vom arunca bombe direct în creștetul capului”

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 21:59

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că acordul provizoriu negociat între cele două părți nu reprezintă o soluție definitivă și că operațiunile militare americane ar putea fi reluate dacă înțelegerea nu va fi respectată.

Declarațiile au fost făcute după summitul G7, pe care liderul american l-a catalogat drept un succes, susținând că una dintre principalele teme de discuție a fost împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Trump a subliniat că documentul care urmează să fie semnat oficial în Elveția reprezintă doar un memorandum de înțelegere și nu un acord final între Washington și Teheran.

„Nu este final. Avem un memorandum de înțelegere. Iar dacă nu-mi place (ce va urma), ne vom întoarce și vom trage iarăși asupra lor, le vom arunca bombe în cap. Dacă nu se comportă cum trebuie, vom reveni imediat și le vom arunca bombe direct în creștetul capului, bine? Pentru că s-au purtat necorespunzător timp de 47 de ani”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a insistat că obiectivul principal al administrației sale rămâne împiedicarea dezvoltării unui program nuclear militar iranian și menținerea securității în regiunea Golfului Persic.

Declarațiile sale vin într-un moment sensibil, în care comunitatea internațională urmărește cu atenție negocierile dintre Statele Unite și Iran, considerate esențiale pentru stabilitatea Orientului Mijlociu și pentru securitatea piețelor energetice globale.

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