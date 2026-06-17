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Trump ar fi propus un schimb surprinzător: Ucraina contra deminării Strâmtorii Ormuz

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 18:48

Donald Trump ar fi condiționat sprijinul acordat Ucrainei de implicarea partenerilor europeni într-o inițiativă legată de deminarea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor discuții purtate în cadrul summitului G7 de la Evian-les-Bains.

În cadrul reuniunii, președintele american s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, reluând tema conflictului din Ucraina, dosar care în ultimele luni părea să fi pierdut din prioritatea agendei sale.

Surse diplomatice citate în contextul discuțiilor susțin că Trump ar fi semnalat deschiderea pentru reintroducerea unor sancțiuni împotriva petrolului rusesc, sugerând o posibilă schimbare de poziție în raport cu Moscova.

În același timp, acesta ar fi lăudat evoluțiile armatei ucrainene și ar fi vorbit despre o „dinamică” favorabilă Kievului pe front.

Totuși, sprijinul pentru Ucraina ar fi fost discutat în paralel cu solicitări adresate partenerilor europeni privind implicarea lor într-un plan de securizare și deminare a Strâmtorii Ormuz, o zonă strategică majoră pentru transportul de petrol.

Potrivit unor diplomați prezenți la discuții, liderul american ar fi exercitat presiuni pentru ca statele europene să susțină atât noul acord cu Iranul, cât și măsurile de securizare a acestei rute maritime esențiale pentru comerțul global.

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