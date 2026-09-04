Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în România. Proiectul a mai trecut de un filtru în Senat

Publicat 4 sept. 2026, 12:31 Sursă Realitatea.net

Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie în școlile de stat din România. Proiectul a primit un nou aviz favorabil în Senat și prevede inclusiv uniforme gratuite sau subvenționate pentru elevii din familii vulnerabile.

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