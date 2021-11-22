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Anamaria Prodan, decizie de ultim moment în cazul lui Gigi Becali, după ce agentul FIFA a devenit patron de televiziune

Anamaria Prodan, decizie de ultim moment în cazul lui Gigi Becali, după ce agentul FIFA a devenit patron de televiziune

Anamaria Prodan, decizie de ultim moment în cazul lui Gigi Becali, după ce agentul FIFA a devenit patron de televiziune

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 22 nov. 2021, 08:50

Anamaria Prodan a anunțat că nu-l va cenzura pe Gigi Becali

Anamaria Prodan (48 de ani), acționar al noului post de televiziune Realitatea Sportivă, a vorbit despre relația cu Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB.

Cei doi s-au contrat de multe ori de-a lungul timpului, iar ultimul episod în acest sens a avut loc în urma transferului jucătorului Dennis Man la AC Parma. Pentru a citi decizia luată de Anamaria Prodan, în cazul lui Gigi Becali, accesați realitateasportiva.net.

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