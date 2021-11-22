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Sport· 1 min citire
Anamaria Prodan, decizie de ultim moment în cazul lui Gigi Becali, după ce agentul FIFA a devenit patron de televiziune
Anamaria Prodan, decizie de ultim moment în cazul lui Gigi Becali, după ce agentul FIFA a devenit patron de televiziune
Anamaria Prodan a anunțat că nu-l va cenzura pe Gigi Becali
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