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Anamaria Prodan, o nouă lovitură în fotbalul românesc! La ce echipă din Liga 1 va investi

Anamaria Prodan, o nouă lovitură în fotbalul românesc! La ce echipă din Liga 1 va investi

Anamaria Prodan, o nouă lovitură în fotbalul românesc! La ce echipă din Liga 1 va investi

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 11 dec. 2021, 22:27

Anamaria Prodan revine în prim-planul fotbalului românesc!

Anamaria Prodan revine în prim-planul fotbalului românesc!

Cunoscutul agent de jucători va investi din nou la o formaţie de Liga 1, unde speră să ducă echipa pe culmile gloriei în viitor.

Penntru a vedea ce echipă preia Anamaria Prodan, accesaţi realitateasportiva.net.

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