Argentina s-a calificat în faza eliminatorie după victoria contra Austriei, scor 2-0

Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.
Naționala Argentinei și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal luni seară, după ce a învins Austria cu 2-0, la Arlington (Texas), într-un meci care a intrat în istorie datorită unei noi performanțe extraordinare reușite de Lionel Messi.
Căpitanul campioanei mondiale a deschis scorul în minutul 38 și a devenit astfel cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale masculine, depășindu-l pe germanul Miroslav Klose, autor a 16 goluri la turneele finale.
Lionel Messi și-a trecut apoi în cont și al 18-lea gol al carierei la Cupa Mondială, înscriind în prelungirile partidei și stabilind scorul final.
Victoria garantează Argentinei prezența în faza eliminatorie, iar sud-americanii pot încheia grupa J pe primul loc dacă meciul dintre Algeria și Iordania se termină la egalitate sau este câștigat de algerieni.
Lionel Messi a avut ocazia să intre mai devreme în istorie, însă a ratat un penalty acordat Argentinei după intervenția sistemului VAR. Arbitrul a decis că Lautaro Martínez a fost faultat în careu, însă starul argentinian a trimis balonul pe lângă poartă.
Atacantul în vârstă de aproape 39 de ani a reacționat însă exemplar și a marcat primul gol al partidei după o execuție din prima, cu piciorul stâng. În minutul 90+5, el și-a completat dubla după ce a urmărit o fază de atac, a recuperat mingea respinsă la propriul șut și a găsit spațiul necesar pentru a trimite balonul în plasă printre mai mulți fundași austrieci.
Cu cele două reușite, Messi a ajuns la 18 goluri la Cupa Mondială, depășind nu doar recordul masculin deținut de Klose, ci și recordul absolut al braziliencei Marta, care a înscris de 17 ori în cele șase participări ale sale la Cupa Mondială feminină.
Argentina a controlat partida în cea mai mare parte a timpului, în timp ce Austria a avut dificultăți în a-și crea ocazii importante. Europenii nu au reușit să trimită niciun șut periculos pe poartă în prima repriză și au fost ținuți la distanță de defensiva sud-americană.